Da StraNotizie
Novità serie tv su Prime Video: realtà e thriller italiani

Ottobre si preannuncia ricco di novità per gli abbonati a Prime Video, non solo per quanto riguarda i film, ma anche per le nuove serie TV in arrivo.

Tra i titoli principali ci sono due reality show italiani: The Traitors Italia e Roast in Peace. Il primo, in arrivo il 30 ottobre, è condotto da Alessia Marcuzzi e presenta un gruppo di personaggi famosi in una villa, impegnati in un gioco psicologico caratterizzato da inganni e tradimenti. Roast in Peace, invece, debutterà il 9 ottobre e coinvolgerà una selezione di comici che dovranno “onorare” quattro vip, tra cui Selvaggia Lucarelli e Roberto Saviano, con elogi spietati e irriverenti.

Oltre a queste, ci sono altre serie da non perdere. Lazarus, basata su un’opera di Harlan Coben, sarà disponibile dal 22 ottobre con sei episodi in modalità binge. Allen Iv3rson arriverà il 23 ottobre con tre episodi, mentre la seconda stagione di Hazbin Hotel debutterà il 29 ottobre, con due episodi rilasciati ogni settimana fino al 19 novembre. Dimmi il tuo nome sarà disponibile dal 31 ottobre con sei episodi.

Infine, il catalogo si arricchirà con le prime cinque stagioni di Will & Grace il 13 ottobre e con le terze e quarte stagioni di Outlander il 18 ottobre. Gli utenti possono anche scoprire quale serie sia attualmente in cima alle preferenze su Prime Video.

