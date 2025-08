Novità Serie A: gli arbitri spiegano le decisioni in diretta

Nella Serie A di quest’anno, un’importante novità riguarda il sistema arbitrale, pensata per migliorare la comunicazione tra gli arbitri e il pubblico. Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, ha presentato le nuove linee guida insieme ad Antonio Zappi, presidente dell’AIA.

Quest’anno, gli arbitri avranno la possibilità di spiegare le loro decisioni in tempo reale, sia ai tifosi presenti allo stadio sia a quelli che seguono la partita in televisione. Questa innovazione mira a garantire maggiore trasparenza, con l’obiettivo di uniformare i linguaggi e i contenuti delle comunicazioni. Rocchi ha sottolineato l’importanza di preparare gli arbitri in modo che possano trasmettere le loro spiegazioni con chiarezza e senza rigidità.

Si riconosce che in passato ci sono stati errori nella comunicazione, i quali hanno spesso creato distanza tra il pubblico e il lavoro degli ufficiali di gara. L’intento è quello di essere più aperti e chiari, così da aiutare i tifosi a comprendere meglio le decisioni arbitrali. Rocchi ha aggiunto che gli arbitri dovrebbero avere il coraggio di prendere decisioni in campo, senza dipendere totalmente dalla tecnologia del Var.

In merito all’uso del Var, Rocchi ha annunciato un cambiamento nella prassi: non si parlerà solo di “chiari e gravi errori”, ma di un più ampio concetto di errore, con un richiamo del Var in caso di forti dubbi. Inoltre, i capitani e i club sono invitati a rispettare le regole di dialogo con gli arbitri, per evitare comportamenti aggressivi che possono portare a provvedimenti disciplinari già all’inizio della stagione.