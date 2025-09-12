22.5 C
Novità Prime Video: thriller, commedia e drammi da non perdere

Da StraNotizie
Per gli appassionati di serie TV con un abbonamento a Prime Video, questo weekend offre molte novità interessanti. Tra i titoli in evidenza ci sono la miniserie thriller “La Fidanzata”, due stagioni della serie animata “Helluva Boss”, la seconda stagione della messicana “Ogni minuto conta”, e nuove puntate di “L’Estate nei tuoi occhi 3” e “The Terminal List: Lupo Nero”. Inoltre, sta per scadere la collezione completa di “This Is Us”.

“La Fidanzata” è una miniserie thriller con sei episodi. Racconta la vita di Laura, che sembra avere tutto: carriera, marito e un figlio adorato. Tuttavia, quando il figlio introduce la nuova fidanzata Cherry, la sua vita perfetta inizia a scomporsi. Laura sospetta che Cherry nasconda un segreto.

La serie animata “Helluva Boss” presenta 20 episodi e un episodio speciale, con storie che si svolgono all’inferno. Blitzo, un diavoletto eccentrici, guida un’organizzazione di assassini mentre cerca di mantenere l’equilibrio tra lavoro e vita personale.

“L’Estate nei tuoi occhi 3”, disponibile con il decimo episodio, continua la storia di Belly mentre si adatta alla sua vita a Parigi. “The Terminal List: Lupo Nero” ha nuovi episodi che seguono la carriera di Ben Edwards come agente speciale.

Il 12 settembre arriva la seconda stagione di “Ogni minuto conta”, un medical drama che si concentra sulle conseguenze di un terremoto e le ricerche di sopravvissuti.

Infine, la serie “This Is Us” scade a breve, raccontando la vita di una famiglia di gemelli. Per chi cerca film, “Operazione Kandahar” e “King of Killers” sono due titoli in scadenza che promettono azione e suspense.

