Novità Prime Video: serie e film da non perdere in Spagna

Nell’ultima settimana dell’estate, Prime Video offre una serie di nuove uscite interessanti. Mercoledì, tra le novità, troviamo un nuovo episodio di “The Terminal List: Lupo Nero”, il gran finale di “L’Estate nei tuoi occhi” e i primi tre episodi di “Gen V 2”. Tra le altre uscite, segnaliamo il film “Mio padre è un sicario” e la serie spagnola del 2019 “Il Molo Rosso”, con Álvaro Morte. Inoltre, il film thriller “Beast” con Idris Elba sta per scadere.

“Gen V 2”, che combina commedia, dramma e azione, presenterà otto episodi, con i primi tre disponibili dal 17 settembre e i successivi uno ogni mercoledì fino al 22 ottobre. In questa stagione, la Godolkin University accoglie gli studenti con un nuovo programma di studi sotto la direzione di un misterioso Rettore. Mentre Cate e Sam vengono salutati come eroi, Marie, Jordan ed Emma devono affrontare i traumi del passato. La situazione si complica quando i protagonisti scoprono un programma segreto legato alla storia dell’università.

“L’Estate nei tuoi occhi” si concluderà con l’episodio 11, che rivelerà il destino di Belly tra Parigi e la sua casa, nonché l’esito del triangolo amoroso con Jeremiah e Conrad.

Il sesto episodio di “The Terminal List: Lupo Nero”, intitolato “Pedoni e re”, vedrà Ben vendicarsi di chi lo ha tradito.

“Il Molo Rosso” racconta la storia di Alejandra, che, dopo la morte del marito, scopre una verità inaspettata e sconvolgente, mentre “Mio padre è un sicario” segue Ashley e sua figlia, minacciate da un’organizzazione criminale, e l’intervento del padre di Ashley.

Infine, “Beast”, un thriller con Idris Elba, mette in scena la lotta per la sopravvivenza di un uomo e delle sue figlie contro un feroce leone in Sud Africa.