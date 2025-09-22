21.1 C
Novità Prime Video: Hotel Costiera e altre serie da non perdere

Novità Prime Video: Hotel Costiera e altre serie da non perdere

Inizia l’autunno e il catalogo di Prime Video si arricchisce di tante novità, ma attenzione: ci sono anche numerosi film in scadenza. Tra le nuove uscite, spicca “Hotel Costiera”, che esce mercoledì con tutti e sei gli episodi, insieme alle nuove puntate di “Gen V 2” e “The Terminal List: Dark Wolf”, e le prime due stagioni di “Outlander”, ora disponibili. Di seguito una selezione di contenuti imminenti alla cancellazione.

Hotel Costiera (serie tv Italia-USA, genere: crime) debutta con sei episodi. La trama segue Daniel De Luca (Jesse Williams), un ex marine di origini italiane che torna nel suo paese d’infanzia per lavorare in un lussohotel a Positano. Mentre gestisce le richieste di clienti facoltosi, deve anche cercare Alice, una giovane scomparsa.

Gen V stagione 2 episodio 4 (serie tv USA, genere: commedia, dramma, azione) sarà disponibile con otto episodi da settembre. La narrazione si svolge alla Godolkin University, dove un nuovo Rettore introduce un programma che promette potere agli studenti. Cate e Sam sono considerati eroi, mentre altri membri del gruppo affrontano il trauma e le difficoltà.

The Terminal List: Lupo Nero episodio 7 (serie tv USA, genere azione) segue il viaggio di Ben.

Outlander (stagioni 1-2) racconta il ritorno di Claire Randall dalla Seconda Guerra Mondiale, il quale si complica quando attraversa un cerchio di pietre e viene trasportata nella Scozia del 1743.

In scadenza, titoli come Il Fuggitivo, Gravity, Ready Player One, e Wonder Woman saranno disponibili fino a fine mese, mentre Io prima di te e Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato scadranno agli inizi di ottobre.

