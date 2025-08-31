27 C
Novità Prime Video: film e serie in arrivo in Italia a settembre

Da StraNotizie
Amazon ha annunciato i titoli in arrivo su Prime Video per il mese di settembre 2025, tra film e serie originali. Di seguito i dettagli delle novità attese.

Il 1° settembre debutterà la serie TV “The Runarounds” con la prima stagione composta da 8 episodi. Subito dopo, il 4 settembre, arriverà “Holiday Crush”, anch’essa con una stagione di 6 episodi. A partire dal 5 settembre, sarà disponibile “Dish It Out: Il piatto è servito”, con 32 episodi, 8 dei quali saranno sbloccati alla volta, seguita il 6 settembre dalla serie “La regina dell’autostima” che presenterà 13 episodi, pubblicati con un ritmo di 2 a settimana.

Il 10 settembre sarà il turno di “La Fidanzata” con 6 episodi e “Helluva Boss”, che conterrà 20 episodi e un episodio speciale. “Ogni minuto conta” tornerà il 12 settembre con la sua seconda stagione di 10 episodi, mentre il 17 settembre arriverà “Gen V”, seconda stagione che offrirà 8 episodi, i primi 3 dei quali saranno disponibili subito. Il 24 settembre “Hotel Costiera” debutta con 6 episodi.

In termini di film, il 1° settembre verrà rilasciato “Ice Road – La vendetta”, insieme a una serie di titoli tra cui “Braven – Il coraggioso” e “House of Gucci”. Altri lungometraggi come “Mio padre è un sicario” e “Detective Knight – La notte del giudizio” arriveranno nelle seguenti settimane.

Infine, il 7 settembre avrà inizio la serie “The Blacklist” e il 18 settembre sarà disponibile “Outlander”.

