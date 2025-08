Novità Prime Video: cosa guardare questo weekend agostano

Con l’arrivo di agosto, le vacanze estive si intensificano per molti italiani, offrendo l’occasione di rilassarsi con film e serie TV. Prime Video ha aggiornato la sua piattaforma con diverse novità che promettono intrattenimento di qualità.

Tra i titoli in evidenza c’è il quarto episodio della stagione finale di L’Estate nei tuoi occhi, intitolato “L’ultima difesa”, uscito il 30 luglio. La trama di questo young adult drama si concentra su Belly, che festeggia il suo 21esimo compleanno a Philadelphia, ma si trova a fronteggiare l’assenza di approvazione da parte della sua famiglia.

Un’altra novità è The Enforcer, un film del 2022 disponibile dal 31 luglio. La pellicola segue Cuda, un killer veterano, che si trova a dover affrontare un’evoluzione nel suo lavoro per la proprietaria di uno strip club di Miami, Estelle. Qui, Cuda incontra Stray, un giovane promettente, individuato nel mondo dei combattimenti clandestini.

Il 29 luglio è arrivata anche una nuova interpretazione di La guerra dei mondi, con un cast che include Eva Longoria e Ice Cube, pronto a immergere gli spettatori in un’avventura di sci-fi ricca di attualità su temi come la tecnologia e la sorveglianza.

In aggiunta, diversi film stanno per lasciare la piattaforma: Il Pretore, che racconta le disavventure di un uomo sposato con una passione per il teatro, e Passengers, che narra la storia di due passeggeri risvegliati troppo presto da un sonno criogenico su un’astronave. Assieme a questi, Gamer, Il Vangelo secondo Clarence e Tainted Canvas sono tra i titoli che non dovrebbero sfuggire.

Gli utenti sono invitati a esplorare queste proposte e scoprire le perle in scadenza, assicurandosi così un weekend di intrattenimento di alto livello.