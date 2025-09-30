Novità ottobre su Amazon Prime Video tra thriller e love story

Ottobre porta numerose novità su Amazon Prime Video, arricchendo l’offerta della piattaforma.

Dal 1 ottobre debutta il film originale Play Dirty – Triplo gioco, un thriller diretto da Shane Black. La trama segue un ladro, interpretato da Mark Wahlberg, che, insieme al suo team, si trova coinvolto in un colpo colossale contro la mafia newyorkese.

Un’altra pellicola Original, Tagliando d’amore, sarà disponibile dall’8 ottobre. Racconta la storia di Charlie, proprietaria di un’officina meccanica, che deve affrontare una nuova concorrente e si confida con un rivale, ignara della sua vera identità.

Il 10 ottobre sarà la volta del documentario John Candy: I Like Me, diretto da Colin Hanks e prodotto da Ryan Reynolds, che esplora la vita dell’amato attore, con testimonianze e filmati d’archivio.

Il 15 ottobre arriva Boneyard – il caso oscuro, che segue un capo della polizia e un agente FBI sulle tracce di un serial killer. A partire dal 16 ottobre si potrà vedere È colpa nostra?, che esplora le relazioni complicate tra Jenna, Lion, Noah e Nick.

Il 29 ottobre è previsto il debutto di Hedda, una reinterpretazione moderna dell’opera di Ibsen, con Tessa Thompson nel ruolo principale.

In aggiunta, il 9 ottobre sarà lanciato il documentario Saquon, che narra la vita dell’atleta Saquon Barkley e il suo percorso di sfide personali e professionali.

Il 22 ottobre sarà la volta della serie Lazarus, mentre il 23 ottobre debutterà la docuserie Allen Iv3rson, dedicata alla leggenda del basket. La seconda stagione di Hazbin Hotel sarà disponibile il 20 ottobre, e infine, Dimmi il tuo nome arriva il 31 ottobre, affrontando temi di integrazione e conflitto in un contesto spagnolo.