Novità OnePlus: aggiornamenti e AI per flagship 2024 e 2025

Innovazione e aggiornamenti caratterizzano il panorama tecnologico attuale, con aziende come OnePlus, Samsung e Xiaomi pronte a rilasciare nuove funzionalità e patch di sicurezza per i loro smartphone. Recentemente, OnePlus ha presentato aggiornamenti significativi per i suoi flagship, compresi modelli futuri.

OnePlus ha avviato la distribuzione di un aggiornamento per il suo flagship 2024, OnePlus 12, basato sulla OxygenOS 15 e Android 15. Questo aggiornamento include patch di sicurezza aggiornate e diverse migliorie, come la Game Camera per la registrazione di momenti di gioco, il controllo remoto di PC Windows e un algoritmo migliorato per la rete cellulare. Sono state introdotte anche funzionalità di pulizia per gli altoparlanti e nuove opzioni per la gestione delle app tramite drag and drop.

Per quanto riguarda i modelli OnePlus 13 e 13R, il recente aggiornamento include innovative funzioni di intelligenza artificiale, presentate con il lancio di OnePlus 13T. Tra queste, spiccano strumenti come AI Voice Scribe e AI Call Assistant, ampliando le possibilità d’uso quotidiano e creativo.

Nel frattempo, Samsung ha aggiornato diversi dispositivi della sua gamma, inclusi Galaxy A16 5G e Galaxy Z Flip6, apportando migliorie alle patch di sicurezza e risolvendo bug. Xiaomi, dal canto suo, ha iniziato la distribuzione dell’aggiornamento di luglio, risolvendo 15 vulnerabilità di sicurezza per una selezione di modelli.

Le novità di queste aziende richiedono un aggiornamento costante, che può essere verificato attraverso le impostazioni di sistema sui rispettivi dispositivi.