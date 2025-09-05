Novità NOW e Sky On Demand: imperdibili film e serie Italia

A settembre, NOW e Sky On Demand offrono una varietà di novità entusiasmanti tra film, serie TV e contenuti originali. Ogni mese, le piattaforme aggiungono nuovi titoli e questo settembre non fa eccezione. Ecco alcuni dei principali contenuti da non perdere.

Iniziamo con i film. Tra le novità c’è Babygirl, un thriller erotico diretto da Halina Reijn con Nicole Kidman e Harris Dickinson, che esplora la relazione segreta tra una CEO e un giovane stagista. Altro importante titolo è La stanza accanto, diretto da Pedro Almodóvar e vincitore del Leone d’oro a Venezia, che racconta la complessa relazione tra una madre e una figlia distaccata. Passando ai generi più leggeri, c’è Sonic 3 – Il film, dove Sonic e i suoi amici affrontano un nuovo nemico, e Mountainhead, un dramma su amici in un ritiro durante una crisi globale, diretto da Jesse Armstrong.

Inoltre, vale la pena menzionare Senza sangue di Angelina Jolie, che indaga sulle conseguenze di una tragedia familiare, e Giurato numero 2, in cui Clint Eastwood affronta un dilemma morale in un contesto giuridico.

Passando alle serie TV, la terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon porta i fan in un nuovo contesto in Francia, mentre la serie The Equalizer conclude con la sua quinta stagione, continuando le avventure del Giustiziere.

In aggiunta, sono previsti titoli come Outlander: Blood of my Blood, un prequel della celebre serie, e The Pitt, un drama medico ambientato a Pittsburgh.

Oltre a queste novità, ci sono anche collezioni speciali di film e altre serie da scoprire durante il mese.