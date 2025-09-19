Novità Netflix: thriller e comedy dal mondo delle serie tv

In arrivo un nuovo weekend, e con esso il tradizionale appuntamento con le novità di Netflix. Scegliere cosa guardare tra le nuove serie e i film può essere difficile, ma ecco alcune proposte che potrebbero catturare il vostro interesse dal 19 al 21 settembre.

Per chi ha amato “La casa di carta”, non può perdersi “Il rifugio atomico”, la nuova serie di Álex Pina. Questo thriller psicologico tiene il pubblico incollato allo schermo con colpi di scena inaspettati. La trama ruota attorno a un gruppo di miliardari che si rifugia in un bunker di lusso per scampare a un conflitto globale. All’interno, le dinamiche tra le due famiglie si intensificano, rivelando segreti inconfessabili e formando alleanze sorprendenti. Il cast include anche l’attore italiano Alvise Rigo.

Se siete fan di Jude Law, “Black Rabbit” è la miniserie che fa per voi. Ambientata nella vivace New York, segue la storia di due fratelli, Jake Friedken (Jude Law) e Vince (Jason Bateman), alle prese con le sfide legate al loro ristorante di successo. Il ritorno di Vince nella vita di Jake porta a tensioni e conflitti che minacciano il loro legame e la stabilità della loro attività.

Infine, per chi cerca qualcosa di più leggero, arriva la commedia turca “Platonic”. La storia è ambientata in un boutique hotel di Alaçatı, gestito da una madre e le sue figlie, e ruota attorno a un affascinante uomo d’affari che, sotto falso nome, cerca di conquistarle entrambe, scatenando una serie di eventi inaspettati.