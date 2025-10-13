Novità Netflix: il ritorno di The Diplomat e altre serie

Questa settimana si prospetta ricca di novità su Netflix, con il ritorno atteso del dramma politico “The Diplomat” e altre interessanti produzioni. Scopriamo insieme cosa ci aspetta dal 13 al 19 ottobre.
“La serie politica “The Diplomat” con Keri Russell torna il 16 ottobre. In questa stagione, l’ambasciatrice Kate Wyler affronta una situazione complessa: dopo aver accusato la vicepresidente Grace Penn di aver orchestrato un complotto terroristico, si ritrova a dover competere per il suo posto dopo la morte del presidente. Le complicazioni aumentano, poiché il marito Hal potrebbe essere coinvolto nella morte del presidente, mentre Grace assume il comando degli Stati Uniti. La trama si snoda tra i conflitti interni di Kate e la sua nuova realtà professionale, con dinamiche intricate con il ministro degli esteri e il First Gentleman.
Il 17 ottobre debutterà anche la seconda stagione di “Neve alle Azzorre”, una serie portoghese ispirata a eventi veri. Ambientata nel tranquillo villaggio di Rabo de Peixe, la storia prende una piega drammatica quando una tonnellata di cocaina arriva sulla costa, coinvolgendo un giovane pescatore e i suoi amici in un’avventura pericolosa contro le forze della legge e i proprietari della droga.
Sempre il 17 ottobre, Netflix presenta “Fantasma in guerra”, un thriller spagnolo che racconta una missione sotto copertura contro l’ETA, seguita da una giovane agente della Guardia Civil. Infine, lo stesso giorno, uscirà il thriller sudcoreano “Good News”, che segue una missione segreta per negoziare il dirottamento di un aereo passeggeri verso la Corea del Nord.