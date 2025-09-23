Novità Netflix: il ritorno di Alice in Borderland e altri titoli

Questa settimana si preannuncia ricca di novità per gli appassionati di serie TV su Netflix. In particolare, il grande ritorno è quello di “Alice in Borderland”, che debutta con la terza stagione. Scopriamo anche altre due nuove produzioni in arrivo dal 22 al 28 settembre.

Il 25 settembre torna “Alice in Borderland”, la serie giapponese che continua a tenere con il fiato sospeso. In questa nuova stagione, Usagi viene rapita da un misterioso professore e lasciata priva di sensi. Arisu, determinato a salvarla, torna nella pericolosa “Borderland”. Con l’aiuto di nuovi giocatori, dovrà affrontare il Jolly, un avversario inaspettato, nella speranza di ritrovare il cammino verso il loro mondo.

Sempre il 25 settembre esordisce “House of Guinness”, una serie che racconta la storia della celebre famiglia produttrice della birra Guinness. Ambientata tra Dublino e New York nel XIX secolo, la trama prende avvio dopo la morte di Sir Benjamin Guinness. La narrazione si concentra sull’impatto del suo testamento sui suoi quattro figli, Arthur, Edward, Anne e Ben, e sui cittadini di Dublino coinvolti nel successo della birra.

Infine, arriva un nuovo thriller intitolato “Wayward”, sempre il 25 settembre, con Toni Collette nel ruolo da protagonista. La serie si svolge in una cittadina chiamata Tall Pines, dove due studentesse, in fuga da un’accademia per adolescenti, si alleano con un poliziotto appena arrivato. Insieme, scopriranno i segreti oscuri e radicati della comunità.