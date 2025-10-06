Novità Netflix: docuserie e serie turche da non perdere

Netflix propone una settimana ricca di novità seriali, con titoli che spaziano tra generi diversi. Tra le nuove serie in arrivo dal 6 al 12 ottobre, ci sono una docuserie avvincente, un teen drama e una nuova produzione turca.

La docuserie “True Haunting”, in arrivo il 7 ottobre, esplora storie vere legate al soprannaturale, promettendo brividi e tensione. Creata da James Wan, famosa figura dell’horror, offre un mix di racconti inquietanti che coinvolgeranno gli appassionati del genere.

L’8 ottobre debutterà “Boots”, una commedia drammatica ambientata negli anni ’90 nel mondo dei marines statunitensi. La serie racconta la storia di Cameron Cope, un giovane gay non dichiarato, e del suo migliore amico Ray McAffey. Insieme, affrontano le sfide del campo di addestramento, formando legami inaspettati mentre cercano di scoprire la loro vera identità in un contesto difficile e spesso ostile.

Il 9 ottobre sarà disponibile un documentario su Victoria Beckham, creato dagli ideatori della serie “Beckham”. Questo progetto approfondisce la vita e la carriera di una delle icone della moda e della musica.

Infine, il 10 ottobre, arriverà “Old Money”, una nuova serie turca che esplora il conflitto tra famiglie tradizionali e nuovi ricchi. La trama si concentra su Osman, che ha guadagnato successo con audaci scelte, e Nihal, un’erede esperta di diplomazia. La storia illustra la battaglia tra potere e intelligenza, arricchita da un amore appassionato tra i protagonisti.