Novità Netflix di ottobre: true crime e romanticismo in arrivo

Ottobre segna l’inizio di un mese ricco di novità nel panorama seriale e cinematografico. Su Netflix, il pubblico potrà godere di nuove stagioni di titoli amati, oltre a debutti di film molto attesi e serie inedite.

Tra le uscite di ottobre, si segnala il nuovo capitolo della saga “Monster”. Dopo i successi di “Dahmer” e “La storia dei fratelli Menendez”, Ryan Murphy e Ian Brennan presentano “Monster 3”, incentrato sulla vita del killer necrofilo Ed Gein, noto per aver ispirato opere iconiche come “Psycho” e “Il silenzio degli innocenti”.

Gli appassionati di romanticismo potranno invece sintonizzarsi su “Nobody Wants This 2”, che riporta Adam Brody e Kristen Bell in una storia moderna sull’amore e le relazioni. Questa serie affronta le sfide che gli adulti di trenta anni incontrano, esplorando ciò che accade dopo aver trovato l’amore.

Un altro titolo da non perdere è “A House of Dynamite”, un film che ha ottenuto successo alla Mostra del Cinema di Venezia. Qui, con un cast che include Rebecca Ferguson e Idris Elba, viene narrata la storia di un missile nucleare lanciato verso gli Stati Uniti, offrendo una visione distopica della realtà.

Infine, non può mancare “Il Mostro”, una serie diretta da Stefano Sollima che esplora una delle indagini più complesse d’Italia, quella sul Mostro di Firenze. Basata su eventi reali e testimonianze, offre uno sguardo approfondito su uno dei serial killer più noti del Paese.

Il mese promette di essere ricco di contenuti avvincenti da non perdere.