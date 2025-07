Novità Netflix agosto 2025: film e serie da non perdere

Agosto 2025 si preannuncia un mese ricco di novità su Netflix, con un ampio assortimento di film, serie TV e contenuti originali. Gli abbonati possono aspettarsi una selezione di titoli imperdibili, perfetti per le serate estive.

Tra i film in arrivo, spicca Il mio anno a Oxford, che segue la storia di Anna, interpretata da Sofia Carson, una giovane paziente che si iscrive all’Università di Oxford, dove incontra un affascinante professore, interpretato da Corey Mylchreest. La trama si sviluppa tra la rigida vita accademica e un’improbabile storia d’amore.

Un’appassionante proposta è il documentario Stolen: il furto del secolo, che narra il clamoroso furto di diamanti ad Anversa avvenuto nel 2003, con la testimonianza degli investigatori coinvolti nel caso.

Il thriller La notte arriva sempre racconta la lotta di una madre per assicurare un futuro alla sua famiglia durante un’odissea notturna a Portland. A completare l’offerta filmica ci sono Ogni maledetto fantacalcio, una commedia italiana che esplora le follie che circondano il gioco del fantacalcio, e Il club dei delitti del giovedì, un’ironica avventura di pensionati alle prese con omicidi irrisolti.

Per ciò che riguarda le serie, la seconda stagione di Mercoledì, con Jenna Ortega, debutta il 6 agosto, mentre Young Millionaires segue le disavventure di quattro adolescenti che vincono alla lotteria. In the Mud, un dramma argentino, esplora la vita di un gruppo di detenute, mentre la miniserie Hostage offre un thriller politico con retroscena avvincenti.

Tra le ulteriori novità, da non perdere anche Long Story Short, una serie animata che racconta le avventure di una famiglia, e la seconda stagione di Uno splendido errore, che segue il viaggio di Jackie in un nuovo contesto familiare.