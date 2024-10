Novità nella Selezione Predittiva: Le Modifiche del Test di Medicina 2025 secondo Bernini

La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha annunciato una riforma significativa per l’accesso alla facoltà di Medicina a partire dal 2025. Tra le novità introdotte, spicca l’implementazione di un semestre comune che coinvolgerà non solo gli studenti di Medicina e Chirurgia, ma anche quelli di Odontoiatria, Medicina Veterinaria e altre discipline biomediche. Questo primo semestre avrà lo scopo di fornire una solida base di conoscenze generali, comprendendo materie come chimica, fisica e biologia. Solo al termine di questo ciclo di lezioni si svolgerà il vero test di ammissione per Medicina.

Il test, inoltre, subirà un cambiamento radicale nella strutturazione delle domande, con un aumento significativo delle materie caratterizzanti. L’idea è quella di trasformare l’esame in una prova di selezione predittiva, mirata a identificare i candidati con maggiore potenziale per completare con successo il percorso di studi. Non si tratterà più di verificare competenze minime, ma di premiare coloro che dimostrano capacità e attitudini specifiche.

Il semestre comune rappresenta anche un’opportunità per gli studenti che non superano il test di Medicina, permettendo loro di accumulare crediti formativi utili per proseguire in altri corsi di laurea scientifici. Durante il proprio intervento in Parlamento, la ministra Bernini ha sottolineato che il governo sta lavorando per valorizzare gli studenti in base alle loro competenze reali. L’obiettivo della riforma è quello di garantire il diritto allo studio per coloro che vogliono impegnarsi in un progetto di vita come quello della medicina, assicurando che i studenti più meritevoli possano avere accesso alle professioni.

Bernini ha chiarito che, sebbene non si possa garantire a tutti un posto di lavoro, è fondamentale assicurarsi che chi ha le capacità possa ottenerlo, in particolare nel campo della medicina, dove è indispensabile fornire una preparazione adeguata. La riforma mira quindi a garantire una selezione più giusta e basata sul merito, promuovendo la formazione di futuri medici competenti e preparati.