Novità musicali su Telegram: aggiornamenti di luglio 2025

Il panorama musicale si arricchisce di novità grazie all’aggiornamento di Telegram di fine luglio 2025, che introduce diverse funzionalità pensate per migliorare l’interazione degli utenti. Questo aggiornamento è disponibile per la versione mobile dell’app e per il client Web, con alcune opzioni esclusive per gli abbonati a Telegram Premium.

Una delle novità principali è la ricerca globale per i post pubblici, che consente di filtrare i risultati provenienti dai canali. Questa funzione, attualmente riservata agli utenti Premium, potrebbe in futuro essere aperta a un pubblico più ampio. Inoltre, Telegram ha introdotto la possibilità di organizzare le storie in album, facilitando la presentazione di contenuti per artisti e aziende.

Altra opzione interessante è la creazione di raccolte personalizzate di regali, che permette di categorizzare i doni ricevuti in base a temi specifici. Ogni regalo può appartenere a più raccolte, rendendo l’interazione più dinamica. Gli utenti possono anche visualizzare una valutazione del proprio profilo, utile per dimostrare l’affidabilità nelle transazioni.

Per quanto riguarda gli abbonati a Telegram Premium, è stata introdotta una nuova tipologia di regalo in edizioni limitate, acquistabile solo da loro. Inoltre, gli sviluppatori di bot e mini app possono ora gestire le loro creazioni attraverso una piattaforma dedicata, che offre funzionalità avanzate come la modalità a schermo intero e geolocalizzazione.

Con queste innovazioni, Telegram si conferma un hub versatile per gli utenti, arricchendo l’esperienza di condivisione e scoperta di contenuti nel panorama musicale e non solo.