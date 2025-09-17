Novità musicali in Italia: i tormentoni dell’estate 2023

Amazon Music è una colonna sonora per molti: c’è chi lo usa per rilassarsi, chi mentre cucina e chi lo ascolta per affrontare il traffico. Recentemente, le nuove uscite della piattaforma offrono una varietà di emozioni e tormentoni estivi.
Per chi non ha ancora aggiornato la propria playlist, c’è un’opportunità da non perdere: è possibile provare Amazon Music gratuitamente per 4 mesi, senza obbligo di rinnovo. Le novità includono successi perfetti per ballare e pezzi toccanti da cantare sotto la doccia, oltre a collaborazioni sorprendenti.
Tra i nuovi album su Amazon Music Unlimited troviamo:
- Fabri Fibra – Mentre Los Angeles Brucia: l’ultimo lavoro del rapper italiano.
- KAROL G – Tropicoqueta: un mix di reggaeton e pop latino dalla cantante colombiana.
- Alfa – Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe): l’edizione estesa del suo successo, arricchita da nuovi brani e collaborazioni.
- Elodie – Mi ami o mi odi: l’ultimo album con sonorità pop e R&B.
- Giorgio Poi – Schegge: un progetto dal sapore indie e alternative.
- Salmo – On Fire (feat. Low Kidd): il nuovo singolo con una produzione fresca.
- Rocco Hunt – Ragazzi giù: affronta tematiche sociali attuali.
- Carl Brave – Notti brave amarcord: esplora la vita notturna di Roma.
Quando si apre Amazon Music, è facile imbattersi nella canzone giusta, grazie a algoritmi sofisticati. Non hai ancora provato Amazon Music Unlimited? Approfitta della prova gratuita per 4 mesi, senza vincoli, e potrai scegliere se continuare con l’abbonamento o tornare alla versione standard di Prime.
