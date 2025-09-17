29.1 C
Roma
mercoledì – 17 Settembre 2025
Musica

Novità musicali in Italia: i tormentoni dell’estate 2023

Da StraNotizie
Novità musicali in Italia: i tormentoni dell’estate 2023

Amazon Music è una colonna sonora per molti: c’è chi lo usa per rilassarsi, chi mentre cucina e chi lo ascolta per affrontare il traffico. Recentemente, le nuove uscite della piattaforma offrono una varietà di emozioni e tormentoni estivi.

Per chi non ha ancora aggiornato la propria playlist, c’è un’opportunità da non perdere: è possibile provare Amazon Music gratuitamente per 4 mesi, senza obbligo di rinnovo. Le novità includono successi perfetti per ballare e pezzi toccanti da cantare sotto la doccia, oltre a collaborazioni sorprendenti.

Tra i nuovi album su Amazon Music Unlimited troviamo:

  • Fabri Fibra – Mentre Los Angeles Brucia: l’ultimo lavoro del rapper italiano.
  • KAROL G – Tropicoqueta: un mix di reggaeton e pop latino dalla cantante colombiana.
  • Alfa – Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe): l’edizione estesa del suo successo, arricchita da nuovi brani e collaborazioni.
  • Elodie – Mi ami o mi odi: l’ultimo album con sonorità pop e R&B.
  • Giorgio Poi – Schegge: un progetto dal sapore indie e alternative.
  • Salmo – On Fire (feat. Low Kidd): il nuovo singolo con una produzione fresca.
  • Rocco Hunt – Ragazzi giù: affronta tematiche sociali attuali.
  • Carl Brave – Notti brave amarcord: esplora la vita notturna di Roma.

Quando si apre Amazon Music, è facile imbattersi nella canzone giusta, grazie a algoritmi sofisticati. Non hai ancora provato Amazon Music Unlimited? Approfitta della prova gratuita per 4 mesi, senza vincoli, e potrai scegliere se continuare con l’abbonamento o tornare alla versione standard di Prime.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Divieto di importazione pellicce: una svolta per gli animali in Svizzera
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.