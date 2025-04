NOVITÀ MUSICALI DELLA SETTIMANA: Le Uscite Discografiche del 18 Aprile 2025 #NewMusicFriday

COS’È? Newsic è un sito dedicato all’universo musicale, che comprende tutti i generi e le preferenze. Alla ricerca di artisti di successo, nomi emergenti, tendenze attuali e successi del passato, Newsic offre contenuti di qualità senza distinzione. CHI SIAMO? La redazione è composta da professionisti attenti agli sviluppi della musica contemporanea. Puntiamo a fornire informazioni tempestive e stimolanti per tenervi aggiornati su quanto accade in Italia e nel resto del mondo. La nostra passione per la musica ci guida; ogni argomento trattato è stato ‘testato’ direttamente dai membri del team. PERCHE’? Siamo in prima linea nel panorama musicale, pronti e preparati a condividere ciò che amiamo. Non raccontiamo semplici storie, ma ci impegniamo a creare un rapporto di fiducia con i nostri lettori.