Novità Koopmeiners, Di Gregorio, Saelemaekers e…

Atalanta: KO Koopmeiners

Teun Koopmeiners salterà l’Udinese. Una tegola enorme per Gasperini e i fantallenatori che perdono un top del centrocampo nel prossimo turno di campionato a causa di una ferita da taglio sul malleolo mediale della caviglia sinistra a cui sono stati applicati dei punti di sutura rimediata nell’allenamento odierno dall’olandese.

Monza, riecco Di Gregorio

Michele Di Gregorio scalda i guantoni. Il portiere del Monza ha dovuto saltare per infortunio le ultime due partite di campionato contro Inter ed Empoli, ma ormai è partito il countdown per rivederlo in campo. Persino prima del previsto. Di Gregorio infatti può recuperare contro il Sassuolo: oggi primi passi in gruppo, poi decisivi saranno i prossimi due allenamenti per la sua titolarità già domenica.

Bologna, recuperato Saelemaekers

Il Bologna prepara la sfida al Milan. Sabato sera la delicata trasferta a San Siro per i rossoblu, che hanno recuperato Saelemaekers. Il centrocampista infatti oggi è stato riaggregato al gruppo in allenamento ed è convocabile per il prossimo turno di campionato al pari dell’altro ristabilito Karlsson. Seduta differenziata invece per Dan Ndoye.

Sassuolo, 5 gol in amichevole

Il Sassuolo ne fa 5 in amichevole con la Virtus Verona. Un buon test per mister Dionisi che ha così avuto la possibilità di dare minutaggio a quasi tutta la rosa e di provare sul campo chi ha giocato meno finora. Come

Mulattieri, grande protagonista della partita con una tripletta nel secondo tempo: destro rasoterra, testata vincente su cross di Thorstvedt e conclusione centrale su servizio di Ceide. In precedenza da segnalare la rete di Matheus Henrique su traversone di Pedersen e il rigore siglato da Volpato (con Berardi già sostituito). Di seguito il tabellino della partita.

