Novità iPhone 17: design, fotocamera e prestazioni in Italia

Il nuovo iPhone 17 è stato presentato da Apple durante l’evento Awe Dropping. La gamma comprende quattro modelli: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

Tutti i modelli sono dotati di un display Super Retina XDR con ProMotion, che offre un’ottimizzazione fino a 120 Hz per un’esperienza fluida. L’iPhone 17 ha uno schermo da 6,3 pollici con una luminosità di 3000 nits, il massimo mai raggiunto, e Ceramic Shield 2, che offre una resistenza ai graffi tre volte superiore. L’iPhone 17 Air è il modello più sottile, con un spessore di soli 5,6 mm e un design in titanio. I modelli Pro presentano schermi da 6,3″ (Pro) e 6,9″ (Pro Max), migliorati da un nuovo motore di visualizzazione.

Per quanto riguarda le fotocamere, l’iPhone 17 e l’Air hanno un sistema dual Fusion da 48 MP, mentre i modelli Pro dispongono di un sistema triple da 48 MP con zoom ottico 8x e capacità avanzate di registrazione video in 4K Dolby Vision.

Dal punto di vista delle prestazioni, i modelli standard e Pro montano il chip A19 su tecnologia a 3 nm, con un incremento delle performance fino al 40%. La batteria offre un’autonomia ottimizzata grazie a un sistema di raffreddamento termico nei modelli Pro. Inoltre, supportano Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e 5G avanzato.

Il nuovo iOS 26 introduce un’interfaccia fluida e nuove applicazioni, inclusa Apple Games. Sarà disponibile a partire dal 12 settembre attraverso il sito Apple, e nei negozi a partire dal 19 settembre. I prezzi sono disponibili nella tabella fornita.

Nonostante le novità, ci sono critiche su design e prestazioni rispetto ai modelli precedenti. Questi aspetti hanno portato a discussioni sulla reale necessità di un upgrade.