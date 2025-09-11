22.3 C
Roma
venerdì – 12 Settembre 2025
Tecnologia

Novità iPhone 17: design, fotocamera e prestazioni in Italia

Da StraNotizie
Novità iPhone 17: design, fotocamera e prestazioni in Italia

Il nuovo iPhone 17 è stato presentato da Apple durante l’evento Awe Dropping. La gamma comprende quattro modelli: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

Tutti i modelli sono dotati di un display Super Retina XDR con ProMotion, che offre un’ottimizzazione fino a 120 Hz per un’esperienza fluida. L’iPhone 17 ha uno schermo da 6,3 pollici con una luminosità di 3000 nits, il massimo mai raggiunto, e Ceramic Shield 2, che offre una resistenza ai graffi tre volte superiore. L’iPhone 17 Air è il modello più sottile, con un spessore di soli 5,6 mm e un design in titanio. I modelli Pro presentano schermi da 6,3″ (Pro) e 6,9″ (Pro Max), migliorati da un nuovo motore di visualizzazione.

Per quanto riguarda le fotocamere, l’iPhone 17 e l’Air hanno un sistema dual Fusion da 48 MP, mentre i modelli Pro dispongono di un sistema triple da 48 MP con zoom ottico 8x e capacità avanzate di registrazione video in 4K Dolby Vision.

Dal punto di vista delle prestazioni, i modelli standard e Pro montano il chip A19 su tecnologia a 3 nm, con un incremento delle performance fino al 40%. La batteria offre un’autonomia ottimizzata grazie a un sistema di raffreddamento termico nei modelli Pro. Inoltre, supportano Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e 5G avanzato.

Il nuovo iOS 26 introduce un’interfaccia fluida e nuove applicazioni, inclusa Apple Games. Sarà disponibile a partire dal 12 settembre attraverso il sito Apple, e nei negozi a partire dal 19 settembre. I prezzi sono disponibili nella tabella fornita.

Nonostante le novità, ci sono critiche su design e prestazioni rispetto ai modelli precedenti. Questi aspetti hanno portato a discussioni sulla reale necessità di un upgrade.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Contatto Animale e Benessere: Iniziativa in Umbria
Articolo successivo
La voce di Hind Rajab sorprende a Venezia e conquista l’Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.