Novità iOS 26: scopri le migliori funzionalità in Italia

L’arrivo di iOS 26 per i dispositivi Apple è imminente. A partire dal 15 settembre 2025, gli utenti potranno finalmente esplorare le nuove funzionalità del sistema operativo. In precedenza, sono state svelate molte novità, e ora, con le note di rilascio ufficiali disponibili, è possibile approfondire i cambiamenti più recenti.

Tra le centinaia di novità, ecco le dieci più significative per l’utilizzo quotidiano dell’iPhone.

La prima novità è rappresentata dalle icone trasparenti, che offrono un aspetto più dinamico ma richiederanno attenzione al contrasto, specialmente con sfondi complessi. La schermata di blocco è stata rinnovata con un layout che si adatta in tempo reale, ottimizzando lo spazio per le notifiche e introducendo sfondi 3D per un’esperienza immersiva.

L’app Telefono ha adottato un layout unificato, che riunisce chiamate recenti, segreteria e contatti in un’unica schermata, con la possibilità di tornare al layout classico. Inoltre, i Messaggi adesso permettono di selezionare parti di testo direttamente nei messaggi, semplificando la copia o la traduzione.

Tra le altre novità, la lente di ingrandimento nei markup consente di evidenziare dettagli importanti nelle immagini e l’app Orologio offre maggiore flessibilità con il posticipo delle sveglie, ora personalizzabile su intervalli a scelta.

In ambito organizzativo, l’app File consente ora di colorare le cartelle con tag e icone, mentre l’app Anteprima rende più facile l’apertura e la modifica dei file. Infine, è possibile creare web app personalizzate direttamente dal pannello Condividi, utilizzando Safari in modo più efficiente.

Queste migliorie rendono iOS 26 un aggiornamento atteso e ricco di novità.