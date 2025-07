Novità in streaming: titoli imperdibili di luglio 2025

Luglio 2025 si preannuncia entusiasmante per gli appassionati di contenuti in streaming, con una varietà di nuove uscite e sequel che arricchiranno i cataloghi di Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. Ecco alcune delle novità più attese.

Su Netflix, il 2 luglio debutta “The Old Guard 2”, sequel del film d’azione che vede Charlize Theron tornare nel ruolo di Andy, leader di un gruppo di mercenari immortali. Il 3 luglio, la seconda stagione di “The Sandman” continua l’adattamento della graphic novel di Neil Gaiman, con Morfeo impegnato a ricostruire il suo regno dopo eventi tumultuosi. Per il pubblico amante dell’animazione, il 5 luglio arriva “L’estate in cui Hikaru è morto”, che esplora l’amicizia di Yoshiki e Hikaru, messa alla prova da oscuri segreti.

Amazon Prime Video non è da meno: il 2 luglio sbarca “Jefes de estado”, film d’azione in cui Idris Elba e John Cena interpretano rispettivamente il primo ministro britannico e il presidente degli Stati Uniti, uniti contro una minaccia globale. Il 9 luglio, “Ballard” fa il suo ingresso, spin-off della serie “Bosch”, seguendo la detective Renée Ballard, interpretata da Maggie Q, nella sua lotta contro un serial killer e un intrigo all’interno della polizia di Los Angeles.

Infine, Disney+ rilancia il 2 luglio con la terza stagione di “Colegio Abbot”, che prosegue le avventure degli insegnanti di una scuola pubblica di Philadelphia. Il 3 luglio è la volta della ventunesima stagione di “Grey’s Anatomy”, mentre l’11 luglio il pubblico potrà godere del film “Zombies 4: Un’estate tra vampiri”, che segue Zed e Addison in nuove avventure estive tra creature della notte.