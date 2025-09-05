26.3 C
Novità in streaming su Amazon Prime Video: i titoli da seguire

Settembre porta una ventata di novità su Amazon Prime Video, con una selezione di film e serie che spaziano dall’azione alla commedia. Tra le nuove uscite si trovano titoli come Il blindato dell’amore, una commedia d’azione ricca di sorprese e romanticismo, Holiday Crush, una divertente serie comica, il thriller Butterfly e l’avventuroso La mappa che mi porta a te. Imperdibili anche lo spin-off The Terminal List: Lupo Nero e i nuovi episodi di Gen V.

Il blindato dell’amore vede i portavalori Russell e Travis, interpretati da Eddie Murphy e Pete Davidson, affrontare un incubo quando vengono presi di mira da una banda guidata dalla scaltra Zoe. Nonostante le differenze tra i protagonisti, si trovano a dover collaborare tra inseguimenti e colpi di scena, mischiando azione e comicità.

Holiday Crush, del gruppo comico The Jackal, racconta le disavventure di giovani in vacanza a Cape Town, tra paesaggi spettacolari e umorismo.

In Butterfly, l’ex agente della CIA David Jung è braccato da una spietata killer e si ritrova in un intrigo internazionale, mescolando dramma e thriller.

La mappa che mi porta a te narra la storia di Heather, il cui viaggio in Europa cambia quando incontra Jack, portandola a scoprire una nuova vita e una connessione profonda.

Lo spin-off The Terminal List: Lupo Nero segue il Navy SEAL Ben Edwards e le sue missioni segrete, esplorando la dualità dell’animo umano. Infine, Gen V continua a esplorare le dinamiche della Godolkin University, con tensioni tra eroi emergenti e segreti del passato.

