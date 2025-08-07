Novità in Serie A: stipendio ridotto per chi retrocede

Il mondo del calcio professionistico italiano sta affrontando alcune importanti novità relative ai club retrocessi in Serie B. Un aspetto centrale è il paracadute economico, che prevede somme variabili da 25 a 10 milioni di euro a seconda delle partecipazioni nel massimo campionato. Questo sistema di sostegno, con un limite complessivo di 60 milioni di euro, è suddiviso in tre fasce. La prima, per le squadre retrocesse dopo una singola stagione, offre 10 milioni. La seconda, dedicata ai club che hanno militato per due anni in Serie A, garantisce 20 milioni, mentre la terza, rivolta a chi ha partecipato per tre volte nel massimo campionato negli ultimi quattro anni, prevede 25 milioni.

In aggiunta, un’altra novità attesa è la revisione degli stipendi per i calciatori delle squadre retrocesse. A partire dal 2 settembre 2025, in caso di discesa in Serie B, la retribuzione fissa dei giocatori subirà una riduzione automatica del 25%. Tuttavia, ci sono delle eccezioni: se il club riesce a tornare in Serie A entro un anno, sarà obbligatorio ripristinare lo stipendio originario. Inoltre, accordi tra le società e i calciatori possono creare delle deroghe a questa regola. Queste modifiche intendono alleggerire il peso economico sulle società che affrontano difficoltà dopo una retrocessione, fornendo così supporto immediato ai club coinvolti.