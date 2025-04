Novità in Busta Paga: Cedolino NoiPa di Aprile 2025 e la Sua Data di Uscita

Il cedolino NoiPa di aprile 2025 sarà reso disponibile il 15 aprile, con l’accredito previsto per il 23 aprile. Sono in arrivo degli arretrati per i dipendenti delle Funzioni Centrali, delle Agenzie Fiscali e del settore scolastico, oltre a conguagli per i lavoratori ATA. Il portale NoiPa è attualmente in fase di aggiornamento, con alcune funzionalità limitate fino al 7 aprile.

Le novità di questo mese includono gli arretrati relativi alla vacanza contrattuale per vari settori della Pubblica amministrazione. I dipendenti delle Agenzie Fiscali hanno già ricevuto i pagamenti il 28 marzo, mentre oltre 200.000 cedolini sono stati emessi per il personale delle Funzioni Centrali. Inoltre, i lavoratori della scuola beneficeranno di un aumento temporaneo del 0,6% tra aprile e giugno 2025, con un ulteriore incremento dell’1% previsto da luglio, parte della futura indennità legata al triennio 2025-2027.

Per i lavoratori ATA, circa 50.000 dipendenti riceveranno una rettifica per una voce retributiva errata tra maggio e novembre 2024 a causa di trattenute non applicate correttamente. Lo Stato recupererà l’importo errato tramite rate, accredidando anche l’importo corretto. Queste modifiche sono state comunicate tramite due “buste azzurre” digitali visibili in prossimità del cedolino.

Infine, è importante notare che la consultazione dei cedolini potrebbe essere difficile per un’interruzione tecnica fino al 7 aprile, anche se dal 15 aprile sarà possibile accedere regolarmente al cedolino.