Novità in arrivo su Google Foto: ecco le ultime funzionalità

L’app Google Foto, essenziale per la gestione delle immagini su dispositivi Android, sta introducendo importanti aggiornamenti. Recentemente, sono stati rilasciati miglioramenti significativi, inclusa una rinnovata intestazione e una nuova interfaccia per il backup, accanto a un aggiornamento dell’interfaccia del lettore video.

Oltre a queste novità, emergono nuove funzionalità in fase di sviluppo. Tra queste spicca un aggiornamento della scheda “Cerca”, che subirà un restyling in linea con il design Material 3. La barra di ricerca verrà posizionata nella parte inferiore dello schermo, mentre la parte superiore presenterà una nuova riga che mette in evidenza le persone e gli animali più frequenti nelle foto. Questa modifica migliorerà l’accessibilità alle sezioni relative a “Persone e animali domestici”.

Parallelamente, si sta lavorando alla scheda “Crea”, che conterrà strumenti per la modifica e creazione di contenuti, incluso Remix, un’opzione basata su intelligenza artificiale per rielaborare le immagini. Questa scheda non è ancora disponibile, ma i colori e le anteprime degli strumenti sono stati aggiornati, eliminando alcuni effetti precedenti.

Il team di sviluppo ha anche ottimizzato la schermata di benvenuto per Remix, aumentando il numero di stili visibili, rendendo così l’esperienza più interattiva. Questi cambiamenti sono attesi con curiosità dagli utenti, anche se non è ancora chiaro quando verranno effettivamente implementati.