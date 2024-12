Novità in Arrivo: Corone Rotanti e Funzionalità Innovative

Nuove informazioni sul OnePlus Watch 3, il smartwatch atteso di OnePlus, indicano l’introduzione di una corona rotante, una funzionalità destinata a migliorare l’esperienza utente. Secondo le ultime indiscrezioni, il lancio è previsto per il 7 gennaio, coincidente con la presentazione globale del modello OnePlus 13 e del debutto di OnePlus 13R. Anche se OnePlus non ha ancora confermato ufficialmente il Watch 3, un render basato su un prototipo mostra la presenza della corona rotante, che dovrebbe rendere la navigazione tra le funzioni dell’orologio più intuitiva.

In aggiunta alla corona, il OnePlus Watch 3 dovrebbe essere disponibile in due colorazioni e includere un sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca e un ECG, disponibile solo in alcuni mercati. Le specifiche trapelate rivelano un SoC Snapdragon W5 Gen 1, 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione. Si prevede che il sistema operativo sia una combinazione di Watch OS 5 e RTOS, con una batteria superiore ai 500 mAh. Non è da escludere la connettività LTE.

È interessante notare che un dispositivo OnePlus con codice modello OPWW234, certificato dal TENAA a giugno, mostrava una batteria di 500 mAh e supporto LTE. Tuttavia, il design di quel modello sembrerebbe diverso rispetto a quello mostrato nel render attuale. Questa divergenza potrebbe indicare diverse varianti in fase di test oppure un cambiamento di design in atto.

In sintesi, il OnePlus Watch 3 si preannuncia come un dispositivo all’avanguardia, con funzionalità innovative come la corona rotante e un design accattivante. Gli appassionati attendono con interesse il lancio, previsto per il 7 gennaio, che potrebbe coincidere con significativi annunci da parte di OnePlus. Con le sue specifiche tecniche e nuove funzionalità, il Watch 3 potrebbe rappresentare un importante passo avanti nel mercato degli smartwatch, contribuendo a consolidare la posizione di OnePlus nel settore degli indossabili. Rimanendo in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali, gli utenti possono aspettarsi una presentazione dettagliata e approfondita del dispositivo.