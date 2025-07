Novità imperdibili su Prime Video ad agosto 2025

Agosto 2025 si preannuncia ricco di novità su Prime Video, con una selezione di film e serie da non perdere. La piattaforma di streaming si prepara a deliziare gli spettatori con titoli attesi e nuove produzioni originali.

Tra le pellicole in arrivo, spicca Il blindato dell’amore, una commedia action che racconta le disavventure di due guardie giurate in una situazione imprevista. Questo film originale sarà disponibile dal 6 agosto. Un ulteriore highlight è La mappa che mi porta da te, diretto dal maestro Lasse Hallstrom, che narra il viaggio di Heather attraverso l’Europa e il suo incontro con il misterioso Jack, in arrivo il 20 agosto.

A partire dal 1° agosto, gli abbonati potranno godere di una serie di film iconici, tra cui La mummia del 1999, La mummia – Il ritorno e La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone, insieme al reboot del 2017 e a Tomb Raider. Inoltre, dal 5 agosto, sarà disponibile anche Sausage Party – Vita segreta di una salsiccia.

Per quanto riguarda le serie TV, il 13 agosto debutterà Butterfly, uno spy-thriller che esplora le complessità familiari legate al mondo dello spionaggio, con tutti e sei gli episodi disponibili. Inoltre, il 25 agosto, arriverà la tanto attesa quarta stagione di Upload, la popolare serie di commedia sci-fi, con tutti i nuovi episodi pronti per il binge-watching. Infine, il 12 agosto, sarà presentata la prima stagione completa di Marta – Il delitto della Sapienza.