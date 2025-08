Novità imperdibili su Now TV ad agosto 2025: film e serie

Agosto 2025 si presenta ricco di novità per gli abbonati a Now TV, con un catalogo che unisce ritorni attesi, film premiati e serie avvincenti. La programmazione del mese offre titoli diversificati, promettendo grandi emozioni fino alla fine dell’estate.

Iniziamo con le serie, tra cui spicca Dead City, spin-off dell’iconico The Walking Dead, che approderà a breve sulla piattaforma. Ambientata diversi anni dopo la serie originale, la storia segue Maggie e Negan mentre attraversano una Manhattan post-apocalittica. I due, originariamente nemici, si vedono costretti a collaborare in una missione che li porterà a scontrarsi con i fantasmi del loro passato.

Per quanto riguarda i film, il 11 agosto debutterà Trap, diretto da M. Night Shyamalan. Il thriller, con Josh Hartnett protagonista, narra la drammatica serata di un padre che accompagna la figlia a un concerto, solo per trovarsi coinvolto in un’operazione della polizia contro un serial killer noto come “il Macellaio”, in un crescendo di tensione.

Successivamente, il 18 agosto, arriverà Madame Web, un film Marvel con Dakota Johnson. La trama segue Cassandra Webb, un paramedico che scopre di avere poteri preziosi dopo un incidente. La sua vita cambia quando incontra tre donne collegate a un pericolo comune, rappresentato da un uomo di nome Ezekiel Sims.

Infine, il 29 agosto si chiude il mese con The Brutalist, diretto da Brady Corbet, un dramma che ha ricevuto riconoscimenti importanti, tra cui tre Oscar. La storia racconta della vita di László Tóth, un architetto ungherese che trova successo negli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Tra queste uscite, gli spettatori avranno davvero l’imbarazzo della scelta per questo agosto su Now TV.