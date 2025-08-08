26.2 C
Novità imperdibili per la seconda stagione di Hazbin Hotel

Novità imperdibili per la seconda stagione di Hazbin Hotel

L’attesa per la seconda stagione di Hazbin Hotel cresce, con importanti aggiornamenti in arrivo. La nuova serie animata farà il suo debutto su Prime Video il 29 ottobre 2025, in perfetta sintonia con le festività di Halloween.

Vivienne Medrano, la mente creativa dietro l’Hellaverse, ha annunciato novità interessanti durante l’evento Animate! Orlando. Il 9 agosto, presenterà un’esclusiva anteprima, offrendo un affascinante “dietro le quinte” della produzione della seconda stagione e svelando anche un “qualcosa di speciale” che rimane avvolto nel mistero. Medrano parteciperà all’evento insieme ad altri membri del team creativo, inclusi i registi Skye Henwood e Mel Mrozek, e si prevede la presenza di un ospite a sorpresa.

La convention avrà inizio l’8 agosto, e il panel dedicato a Hazbin Hotel 2 sarà accessibile in streaming sul canale ufficiale YouTube dell’evento. Nel frattempo, gli appassionati possono scoprire ulteriori contenuti, incluso lo spin-off Helluva Boss.

