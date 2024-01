Novità Google: Pixel 8 in verde e menta e nuove funzioni di intelligenza artificiale

Il 2024 inizia con il primo Feature Drop per i dispositivi Pixel, che introduce nuove funzionalità su Pixel 8 e Pixel 8 Pro. La distribuzione degli aggiornamenti inizierà dal 25 gennaio e proseguirà nelle settimane successive. Google ha anche annunciato che i modelli Pixel 8 e Pixel 8 Pro saranno disponibili in un nuovo colore verde menta. Per un periodo limitato di 14 giorni, a partire dal 25 gennaio, acquistando questi modelli sul Google Store in Italia, i clienti riceveranno un credito di 100 euro per Pixel 8 e 150 euro per Pixel 8 Pro. Tra le nuove funzioni introdotte, ce n’è una che per ora è esclusiva negli Stati Uniti: il Pixel 8 Pro offre una nuova funzione di rilevamento della temperatura corporea attraverso l’app Termometro. Questa funzione permette di scansionare la fronte per ottenere una misurazione precisa della temperatura, con la possibilità di salvare i risultati nel profilo Fitbit.

A partire dal 31 gennaio, sarà disponibile la funzionalità Cerchia e Cerca, già vista in azione nella presentazione di Galaxy S24. Attraverso un gesto sul tasto home o la barra di navigazione, gli utenti possono cercare informazioni direttamente da qualsiasi schermata. Disponibile a partire dai Pixel 6, Magic Compose utilizza l’intelligenza artificiale per rielaborare e migliorare i messaggi. Su Pixel 8 Pro, questa funzionalità è supportata da Gemini Nano, il modello IA più efficiente di Google. Per quanto riguarda la messaggistica, Photomoji su Google Messaggi consente di trasformare foto personali in emoticon grazie all’intelligenza artificiale. Queste creazioni possono essere salvate e riutilizzate nelle chat di gruppo. Infine, i Pixel Buds Pro possono ora collegarsi automaticamente al Pixel Watch, permettendo una transizione fluida del suono tra dispositivi diversi.