Novità Google Gemini: strumenti AI all’avanguardia in Italia

Google ha lanciato importanti aggiornamenti per il suo chatbot basato sull’intelligenza artificiale, Gemini, presentati nel recentissimo “Gemini Drop” di settembre. Questi aggiornamenti mirano a rendere Gemini un collaboratore più creativo e utile in vari ambiti, da progetti domestici a nuove applicazioni.
Tra le principali novità, spicca il nuovo editor di immagini chiamato Nano Banana, progettato per semplificare il fotoritocco. Questo strumento consente di modificare gli sfondi delle foto, combinare diversi elementi visivi e apportare modifiche specifiche utilizzando semplici comandi testuali, trasformando Gemini in un collaboratore visivo capace di contribuire anche all’aspetto grafico dei progetti.
Un’altra novità è l’evoluzione della funzione Gemini Live, ora più autonoma. Questa funzione permette agli utenti di condividere il video in tempo reale dalla fotocamera del loro dispositivo, consentendo a Gemini di analizzare l’ambiente circostante. Grazie a questa capacità, Gemini può evidenziare automaticamente aree di interesse, risultando utile per riparazioni domestiche o progetti creativi.
Inoltre, ora è possibile condividere le “Gem” personalizzate, ovvero configurazioni di intelligenza artificiale sviluppate per funzioni specifiche, come la pianificazione dei pasti o l’organizzazione di eventi. Questo favorisce la collaborazione tra i membri del team.
Per chi desidera sviluppare software, Google ha reso più semplice la creazione di app grazie allo strumento Canvas, che consente di modificare visivamente ogni parte dell’applicazione, anche senza esperienza di programmazione.
Infine, Google sta integrando Gemini in Chrome per desktop, permettendo di utilizzare l’intelligenza artificiale per compiti come riassumere articoli o chiarire concetti direttamente nel browser, aumentando così la funzionalità di Chrome e competendo con altre soluzioni simili.
