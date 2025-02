Novità Golose: Gelato, Speck e Toppers

Nel paniere Istat 2025, adottato per il calcolo dell’inflazione, sono stati inseriti nuovi prodotti come cono gelato, speck, pantaloni corti da donna e topper per materasso, mentre sono stati rimossi i test per gli anticorpi Covid e i tamponi. Questo paniere è fondamentale per il calcolo degli indici dei prezzi al consumo (NIC, FOI e IPCA) e viene aggiornato annualmente dall’Istat dal 1928, tenendo in considerazione le abitudini di spesa degli italiani e le nuove normative.

Nel paniere 2025 sono presenti 1.923 prodotti, otto in più rispetto all’anno precedente. Tra i nuovi articoli troviamo anche lampade da soffitto, camere d’aria, spazzole tergicristalli, sacchetti igienici per cani e ciotole per cani e gatti. L’aggiornamento del paniere mira a riflettere i consumi abituali della popolazione.

Il paniere Istat, introdotto nel 1928, classifica beni e servizi al fine di misurare l’inflazione. I prezzi utilizzati per il calcolo derivano da circa 33 milioni di quotazioni raccolte nei 90 comuni coinvolti. L’inflazione, misurata attraverso l’indice dei prezzi al consumo, rappresenta un aumento generalizzato dei prezzi e si calcola utilizzando il paniere, che include prodotti e servizi comunemente acquistati dalle famiglie.

Ogni anno, l’Istat calcola tre indici: il NIC, che si applica all’intera popolazione; il FOI, che valuta i consumi delle famiglie con almeno un lavoratore; e l’IPCA, per comparare l’inflazione con altri Paesi dell’UE. Il paniere 2025 è quindi cruciale per la determinazione di questi indici.