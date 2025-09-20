27.1 C
Roma
sabato – 20 Settembre 2025
Economia

Novità fiscali e occupazionali in Italia questa settimana

Da StraNotizie
Novità fiscali e occupazionali in Italia questa settimana

La Video Pillola del Lunedì presenta le principali novità riguardanti gli adempimenti nel settore del lavoro della settimana precedente. Tra i temi affrontati, si evidenziano la mobilità tra le Amministrazioni Pubbliche e le modalità di vigilanza e controllo degli enti del Terzo settore. È stata inoltre lanciata AppLI, un assistente virtuale sperimentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si segnalano anche nuove agevolazioni fiscali per le spese riguardanti familiari fiscalmente a carico e l’aggiornamento del coefficiente ISTAT per il mese di agosto. Inoltre, sono stati soppressi i codici tributo “1632” e “162E”. È prevista anche la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita INAIL.

Infine, vengono trattati aspetti relativi ai lavoratori, come il rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti e la questione dei lavoratori non idonei che riceveranno compenso durante il periodo di attesa per il giudizio.

Articolo precedente
Nazionale Italiana di Bob: Evento a Forte dei Marmi
Articolo successivo
Eventi culturali in Sardegna: tra musica e storia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.