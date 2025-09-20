Novità fiscali e occupazionali in Italia questa settimana

La Video Pillola del Lunedì presenta le principali novità riguardanti gli adempimenti nel settore del lavoro della settimana precedente. Tra i temi affrontati, si evidenziano la mobilità tra le Amministrazioni Pubbliche e le modalità di vigilanza e controllo degli enti del Terzo settore. È stata inoltre lanciata AppLI, un assistente virtuale sperimentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si segnalano anche nuove agevolazioni fiscali per le spese riguardanti familiari fiscalmente a carico e l’aggiornamento del coefficiente ISTAT per il mese di agosto. Inoltre, sono stati soppressi i codici tributo “1632” e “162E”. È prevista anche la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita INAIL.

Infine, vengono trattati aspetti relativi ai lavoratori, come il rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti e la questione dei lavoratori non idonei che riceveranno compenso durante il periodo di attesa per il giudizio.