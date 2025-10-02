Novità emozionanti per la musica italiana su Rai 2

Il programma musicale di Rai 2, Playlist, si rinnova per il sabato pomeriggio, proponendo un formato fresco e dinamico. Con una nuova conduttrice, Nina Zilli, e la partecipazione di Gabriele Vagnato, il programma promette di catturare l’attenzione di un pubblico di tutte le età.

L’appuntamento è fissato per il sabato pomeriggio, con una replica la domenica. Una delle novità principali è il raddoppio del programma in due segmenti: Playlist Live e Playlist Talk. Entrambi i segmenti saranno uniti dalla passione per la musica italiana.

La prima parte, Playlist Live, sarà ricca di performance dal vivo e avrà uno studio appositamente progettato per accogliere artisti di rilievo. Gabriele Vagnato porterà il suo stile ironico e coinvolgente, cercando di attrarre anche il pubblico più giovane, mentre Nina Zilli non sarà solo co-conduttrice, ma anche guida musicale, mescolando generi e storie.

Ogni settimana, Playlist Live ospiterà nomi noti della scena musicale italiana, offrendo esibizioni esclusive e speciali dedicati a singoli artisti, con contenuti inediti.

Il secondo segmento, Playlist Talk, sarà gestito da Federica Gentile e darà spazio a interviste approfondite, con un focus sul punto di vista femminile e storie che celebrano la memoria musicale italiana. Ci saranno omaggi a grandi interpreti del passato, con racconti e aneddoti da parte di ospiti che hanno interagito con queste figure.

Con questa nuova stagione, Playlist si propone come un importante punto di riferimento per la musica in TV, bilanciando intrattenimento e profondità narrativa.