Novità e scadenze su Prime Video: cosa guardare ad agosto

Questo weekend di agosto si presenta ricco di novità su Prime Video, con diverse uscite che spaziano dai film alle serie TV. Tra le proposte da non perdere c’è la commedia d’azione Il blindato dell’amore, disponibile dal 6 agosto, che racconta le disavventure di due guardie giurate, Russell (Eddie Murphy) e Travis (Pete Davidson), coinvolti in un furto orchestrato da una band di criminali guidati da Zoe (Keke Palmer).

Inoltre, lo stesso giorno esce il quinto episodio della terza stagione di L’estate nei tuoi occhi, intitolato “L’ultimo ballo”, dove il protagonista Conrad si ritrova a collaborare con Belly nell’organizzazione di un matrimonio, mentre Steven cerca nuove opportunità a New York.

Un’altra novità, K9 – Squadra Antidroga, ha debuttato il 4 agosto e segue l’agente di polizia Jake Rosser e il suo fedele cane Ace in un’avventura contro i trafficanti di droga, dopo che Jake si trova coinvolto in una sparatoria.

Una serie intrigante in arrivo il 10 agosto è Repubblica Selvaggia, che narra la storia di un gruppo di giovani delinquenti inviati in un programma di riabilitazione che prenda una drammatica svolta dopo un misterioso incidente.

Non dimenticate che il film drammatico First Love lascerà il catalogo il 19 agosto, insieme alle cinque stagioni della cult Prison Break, una storia di cospirazione e fuga. Gli utenti di Prime Video hanno insomma a disposizione un weekend di intrattenimento variegato.