Novità e conferme del 21 ottobre su TV8

La Gialappa’s Band, il noto trio comico italiano, ritorna con una nuova stagione di GialappaShow, che andrà in onda su TV8 a partire dal 21 ottobre, ogni lunedì alle 21.30. Questa quarta edizione, ideata da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prevede otto episodi anche disponibili in simulcast su Sky e in streaming sulla piattaforma NOW.

La nuova stagione presenta diverse novità: Mago Forest guiderà il programma, mentre tra i nuovi volti ci sono Herbert Ballerina e Giovanni Vernia, che interpreterà personaggi iconici come Jannik Sinner e Fabrizio Corona. Questi nuovi ingressi portano freschezza e varietà, aumentando l’appeal del programma a un pubblico diversificato. Tra i volti noti, torna Brenda Lodigiani nel ruolo di Ester Ascione, che offrirà comicità di alta qualità, mentre nel primo episodio duetterà con Laura Pausini.

GialappaShow continuerà a presentare format collaudati. La rubrica “Sensualità a Corte” con Marcello Cesena e Simona Garbarino vedrà la partecipazione speciale di Elio. Ubaldo Pantani tornerà con una nuova interpretazione di Bruno Vespa, e Gigi rivestirà i panni di un nuovo Stefano De Martino. Impersonificazioni comiche da parte di Max Giusti, come Aurelio De Laurentiis e chef Alessandro Borghese, rimarranno un punto forte del programma.

Il cast include anche Edoardo Ferrario nel ruolo di Micol Pirozzi e Ross in “Geoflop”, Alessandro Bianchi con nuovi personaggi, e Valentina Barbieri in “Quasi Unica – Ilary”, che conferma la qualità degli sketch originali del programma.

L’innovazione è una caratteristica centrale di GialappaShow, offrendo momenti di creatività. Alessandro Betti, noto come Fachiro Tandoori, presenterà la sua Apanè Dance, mentre Toni Bonji porterà nuove perle di saggezza attraverso il personaggio “Fortunato Scavo”. Stefano Rapone, con “Arborio Corbellini”, e il documentario “Tutta la verità che non cielo dicono” con Peter Gomez, aggiungeranno ulteriori spunti al programma.

Inoltre, i ragazzi Cin Cin, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon, torneranno con “Maestro Platone”, portando il loro umorismo distintivo. Con queste scelte creative e un cast variegato, GialappaShow si preannuncia come un’altra imperdibile stagione di comicità e intrattenimento di qualità.