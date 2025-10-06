Novità Disney+ di ottobre: serate di magia e talenti in Italia

Ottobre porta con sé una serie di novità entusiasmanti su Disney+, ideali per una serata di binge-watching. Tra le uscite più attese troviamo vari eventi speciali e nuove stagioni di serie popolari.

Per cominciare, il 31 ottobre si svolgerà in diretta streaming la finale di Italia’s Got Talent, uno show di grande successo, con Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano come giudici, e Aurora Leone e Fru come conduttori. Inoltre, dal 7 ottobre sarà disponibile la seconda stagione di High Potential, che racconta le avventure di una madre single con un talento eccezionale per risolvere crimini.

Il 29 ottobre segna l’arrivo di nuove serie. Tra queste, Disney Twisted – Wonderland: la serie animata, un’opera che esplora un mondo magico e incantato, e la terza stagione di Star Wars: Visions, che presenterà storie originali animate da noti studi giapponesi.

Non mancheranno nuove pellicole in arrivo su Disney+: Murdaugh: Morte in famiglia (3 ottobre), Lost Station Girls: Il mostro della stazione (8 ottobre), The Balloonist (3 ottobre), To cook a bear (15 ottobre), La suerte: una serie di coincidenze (8 ottobre) e Imprenditori (23 ottobre).

Con queste novità, Disney+ promette un mese ricco di intrattenimento, perfetto per rilassarsi in compagnia di contenuti di qualità.