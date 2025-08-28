Novità di Apple TV+ da non perdere per l’autunno in Italia

A settembre 2025, Apple TV+ presenta una nuova gamma di film e serie progettati per accompagnare l’inizio dell’autunno. Con le temperature che iniziano a rinfrescarsi, è il momento ideale per immergersi in storie coinvolgenti.

La programmazione di questo mese include una varietà di generi per soddisfare tutti i gusti, dai drammi toccanti alle commedie leggere. Ogni titolo è caratterizzato da una narrazione di alta qualità e da attori di talento. Ideale per serate in famiglia o maratone di serie, Apple TV+ offre contenuti che promettono di intrattenere e affascinare.

Tra le novità spicca la quinta stagione di “Slow Horses”, con Gary Oldman, disponibile dal 24 settembre, e le già annunciate seste e settima stagioni. Il 5 settembre debutterà “Highest 2 Lowest”, un thriller diretto da Spike Lee e interpretato da Denzel Washington e Jeffrey Wright, presentato in anteprima al Festival di Cannes.

Il 17 settembre arriverà la quarta stagione di “The Morning Show”, con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, che segna una nuova era per la redazione di UBA. Infine, il 26 settembre sarà rilasciato “All of You”, un dramma romantico diretto da William Bridges e interpretato da Brett Goldstein e Imogen Poots.

Queste nuove uscite offrono l’opportunità di trasformare le serate autunnali in momenti di relax e scoperta. Con una proposta variata, Apple TV+ si conferma una piattaforma ricca di contenuti da non perdere.