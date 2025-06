Novità dalla Borsa Italiana: Assemblee e OPA in arrivo!

BORSA ITALIANA

Le assemblee degli azionisti sono in corso per l’approvazione dei bilanci, con alcune assemblee straordinarie programmate. Si svolgeranno consigli di amministrazione per l’approvazione dei conti di periodo.

Un aumento di capitale è previsto per AATECH, con il termine fissato per oggi. Sono attive diverse offerte pubbliche di acquisto (OPA):

Banca Ifis sta effettuando un’OPA volontaria totalitaria sulle azioni di illimityBank , che terminerà il 27 giugno.

Confindustria Servizi ha avviato un'OPA volontaria totalitaria su Il Sole24Ore, con termine il 30 giugno.

MACROECONOMIA

In Germania, si attende la pubblicazione dei prezzi alla produzione di maggio. Nel Regno Unito sono previsti i dati sulle vendite al dettaglio di maggio, con pubblicazione alle 8:00. In Francia, l’indice di fiducia delle imprese manifatturiere di giugno sarà disponibile alle 8:45.

Per l’Eurozona, l’indice di fiducia dei consumatori preliminare di giugno sarà pubblicato alle 16:00. Negli Stati Uniti, si prevede la diffusione dell’indice Fed di Filadelfia di giugno alle 14:30, seguito dal superindice di maggio alle 16:00.

