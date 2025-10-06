Novità dal mondo dello spettacolo: cast e drammi alla ribalta

Netflix ha recentemente annunciato nuove importanti novità nel mondo della televisione.

Dopo 200 episodi, il pubblico di Chicago Med conoscerà il figlio maggiore di Sharon Goodwin, David, interpretato da Gbenga Akinnagbe. Questa aggiunta al cast appare nell’undicesima stagione della serie, con il primo episodio in cui compare David che sarà il sesto della stagione. Lo showrunner Allen MacDonald ha elogiato Akinnagbe, definendolo un attore straordinario. Durante la vicenda, sarà presente anche Bert, il padre di David affetto da Alzheimer, insieme agli altri due figli di Sharon, Michael e Tara.

La terza e ultima stagione di The Comeback vede l’ingresso di nuovi attori, tra cui Julian Stern, figlio di Lisa Kudrow, al suo esordio in TV. Al cast si uniscono anche Abbi Jacobson, John Early, Barry Shabaka Henley, Tony Macht, Brittany O’Grady e Zane Phillips, tutti in ruoli ricorrenti di cui si conoscono ancora pochi dettagli.

Inoltre, Netflix ha rivelato il cast del nuovo drama di formazione The Body, creato da Quinn Shephard. La trama segue un gruppo di studentesse cattoliche che, dopo un’iniziazione fallita in una squadra di ballo, iniziano a sperimentare visioni profetiche che causano un’isteria collettiva nella loro comunità. Tra gli attori coinvolti ci sono Kristina Bogic, Sara Boustany, Geena Meszaros, Nnamdi Asomugha, Louisa Krause, Shirley Chen, Jackson Kelly e Sofia Wylie.

Infine, Joseph of Egypt, il nuovo drama biblico di Prime Video, ha arruolato Alexa Mansour come Asenath, moglie di Giuseppe. Incastonati in ruoli significativi troviamo anche Shila Ommi, Christopher Maleki, Alonso Rappa, Johnny Visotcky e Jay Abdo.