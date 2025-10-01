23.4 C
Roma
mercoledì – 1 Ottobre 2025
Spettacolo

Novità da Netflix e Disney+ da vedere in ottobre

Da StraNotizie
Novità da Netflix e Disney+ da vedere in ottobre

Cosa vedere nella settimana dal 1° al 7 ottobre sulle piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Apple Tv+, Now e Mediaset Infinity.

Su Netflix, debutta la serie per ragazzi “Riv4li”, ambientata nel mondo di “Di4ri”, che esplora le sfide del passaggio dall’infanzia all’adolescenza nelle scuole medie. Dal 3 ottobre, è disponibile “Monster: La storia di Ed Gein”, un’antologia che racconta le vite di alcuni dei serial killer più famosi degli Stati Uniti, con Charlie Hunnam nel ruolo di Ed Gein. Arrivano anche altri titoli come il thriller indiano “The Game: You Never Play Alone”, la commedia spagnola “Animal”, e “Steve”, un dramma con Cillian Murphy ambientato in un istituto di recupero.

Su Prime Video, si può vedere “Play Dirty”, un film d’azione diretto da Shane Black, con Mark Wahlberg nel ruolo di un ladro alle prese con un dittatore sudamericano.

Su Disney+, dal 30 settembre, è disponibile “Chad Powers”, dove Glen Powell interpreta un campione di football che tenta di riscattare la propria carriera con un travestimento.

Apple Tv+ presenta “The Lost Bus” (dal 3 ottobre), ispirato a una storia vera in cui due protagonisti devono salvare 22 bambini da un incendio. In arrivo anche la serie animata “The Sisters Grimm”.

Infine, su Now, debutterà “Suits LA” il 3 ottobre, seguendo la vita di un ex procuratore federale diventato avvocato a Los Angeles, e “Sherlock & Daughter”, una nuova avventura di Sherlock Holmes in compagnia di una giovane americana che potrebbe essere sua figlia.

Articolo precedente
Cyber Sicurezza in Italia: Crescita delle Pmi nel Nord-Est
Articolo successivo
Vaccinazioni allo Stadio di San Siro per la salute a Milano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.