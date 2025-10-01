Novità da Netflix e Disney+ da vedere in ottobre

Cosa vedere nella settimana dal 1° al 7 ottobre sulle piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Apple Tv+, Now e Mediaset Infinity.
Su Netflix, debutta la serie per ragazzi “Riv4li”, ambientata nel mondo di “Di4ri”, che esplora le sfide del passaggio dall’infanzia all’adolescenza nelle scuole medie. Dal 3 ottobre, è disponibile “Monster: La storia di Ed Gein”, un’antologia che racconta le vite di alcuni dei serial killer più famosi degli Stati Uniti, con Charlie Hunnam nel ruolo di Ed Gein. Arrivano anche altri titoli come il thriller indiano “The Game: You Never Play Alone”, la commedia spagnola “Animal”, e “Steve”, un dramma con Cillian Murphy ambientato in un istituto di recupero.
Su Prime Video, si può vedere “Play Dirty”, un film d’azione diretto da Shane Black, con Mark Wahlberg nel ruolo di un ladro alle prese con un dittatore sudamericano.
Su Disney+, dal 30 settembre, è disponibile “Chad Powers”, dove Glen Powell interpreta un campione di football che tenta di riscattare la propria carriera con un travestimento.
Apple Tv+ presenta “The Lost Bus” (dal 3 ottobre), ispirato a una storia vera in cui due protagonisti devono salvare 22 bambini da un incendio. In arrivo anche la serie animata “The Sisters Grimm”.
Infine, su Now, debutterà “Suits LA” il 3 ottobre, seguendo la vita di un ex procuratore federale diventato avvocato a Los Angeles, e “Sherlock & Daughter”, una nuova avventura di Sherlock Holmes in compagnia di una giovane americana che potrebbe essere sua figlia.