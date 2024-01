Novità da Bologna, Napoli, Monza e Udinese

Ultime in vista delle gare della 22esima giornata di Serie A al via da venerdì

Bologna, parola a Thiago Motta

Thiago Motta, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Milan di Stefano Pioli. Le sue dichiarazioni sulle condizioni di Karlsson e Saelemaekers: “Alexis viene da uno stop più breve, mentre Karlsson da un periodo di infortunio più lungo e sta anche a noi aiutarlo a ritrovare la migliore forma”. Sul nuovo acquisto Ilic: “Fisicamente è più indietro, cercheremo di aiutarlo a migliorarsi; può diventare un giocatore importante per il Bologna”.

Napoli, in tre ancora a parte

Il Napoli di Walter Mazzarri è al lavoro in vista del match contro la Lazio di Maurizio Sarri. Il club partenopeo continua la preparazione, ma deve fare i conti con l’infermeria che resta affollata. Alex Meret, Mathias Olivera e Natan continuano ad essere fermi ai box, infatti hanno lavorato in disparte e vanno verso il forfait per la gara di domenica a Roma.

Monza, due nuovi acquisti

Ora è ufficiale, Matija Popovic è un giocatore del Monza fino a giugno: è arrivato il comunicato del club brianzolo sulla firma del giovane attaccante, che per l’estate ha già un accordo con il Napoli. Fino ad allora vestirà la maglia della squadra di Palladino. Il Monza poi ha accolto ufficialmente anche Zerbin dal Napoli, prestito secco fino a giugno.

Udinese, ceduto Pafundi

Simone Pafundi lascia l’Udinese ed il Fantacalcio. Il centrocampista classe 2006 si è trasferito ufficialmente in prestito al Losanna.

Fantacalcio.it per Adnkronos