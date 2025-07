Novità ChatGPT per Android: integrazione e mode didattica

OpenAI ha recentemente rilasciato la versione beta v1.2025.196 di ChatGPT per Android, introducendo una serie di innovazioni significative per migliorare l’esperienza degli utenti sui dispositivi mobili. Queste nuove funzionalità non rappresentano semplici aggiornamenti minori, ma apportano cambiamenti sostanziali che potrebbero ampliare il ruolo di ChatGPT come assistente digitale.

Una delle novità più rilevanti è l’integrazione con le applicazioni Google, come Gmail e Calendar, che consentirebbe a ChatGPT di operare come un assistente vocale di riferimento su smartphone Android. Questo aggiornamento è fondamentale per garantire una connessione fluida con i servizi più utilizzati dagli utenti.

Inoltre, il generatore di immagini di ChatGPT si arricchisce di nuovi stili visivi, offrendo agli utenti una maggiore personalizzazione. Gli stili includono ispirazioni da annate passate, come il glam anni ’80 e il retro cartoon, così come estetiche moderne come il cyberpunk. Questa funzione promette di rendere la creazione di contenuti visivi più interattiva e creativa.

Un’altra importante innovazione è la modalità Tutor, progettata specificamente per supportare gli studenti con compiti e preparazione ai test. Questa funzione, attualmente in fase di test, indica un approccio proattivo di OpenAI nell’utilizzo educativo di ChatGPT.

Tra le altre caratteristiche, si segnala la funzione “Chiedi a ChatGPT”, che permette di selezionare testo per analisi diretta, e l’introduzione di sottotitoli in tempo reale durante le risposte vocali. Infine, l’interfaccia utente riceverà un restyling per migliorare ulteriormente l’usabilità.

OpenAI sta inoltre valutando un piano di abbonamento annuale a ChatGPT Plus, con un costo ridotto rispetto all’abbonamento mensile, rendendo così il servizio più accessibile.