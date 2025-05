Novità Carta del Docente: Bonus Incerto per Insegnanti Precari

Il Governo ha modificato le regole della carta del Docente con un emendamento al dl n. 45 del 7 aprile 2025, introducendo significative novità. A partire dal settembre 2025, il bonus di 500 euro sarà esteso anche ai docenti precari, ma l’importo e i criteri di assegnazione saranno stabiliti annualmente dal ministero dell’Istruzione. Per l’anno scolastico corrente 2024/2025, la cifra rimarrà invariata.

Tra le modifiche, si nota l’inclusione dei supplenti con contratti in scadenza il 30 giugno o il 31 agosto, una decisione applaudita dai sindacati come un importante passo avanti per i docenti a tempo determinato. Questa estensione deriva dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, che ha riconosciuto il diritto anche per i docenti precari di accedere al bonus.

Le nuove regole includono anche cambiamenti nella rendicontazione delle spese: i docenti dovranno inviare le fatture all’INPS entro 90 giorni dalla validazione dei buoni, pena la non ammissibilità al rimborso.

La carta del Docente consente di acquistare libri, riviste, biglietti per eventi culturali, e di sostenere spese per corsi di laurea, master e attività di aggiornamento. È utilizzabile anche per strumenti informatici come tablet e computer, ma non per altri dispositivi elettronici. Quest’anno, il bonus rimarrà attivo fino al 31 agosto 2025.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it