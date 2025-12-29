Novità auto 2026 in Europa

Il mercato automotive sta vivendo un momento di grande cambiamento, con molte case automobilistiche che stanno lanciando nuovi modelli e tecnologie. Il marchio cinese Lepas arriva in Europa con la L8, un SUV di taglia media dotato di un powertrain ibrido plug-in da 280 cavalli.

Anche Maserati sta proseguendo sulla via dell’elettrificazione, con la nuova MCPura e l’aggiornamento della versione elettrica Folgore del SUV Grecale. Mazda, invece, si concentra sui SUV, con la nuova generazione della CX-5 e il lancio di un nuovo modello elettrico, forse chiamato CX-6e.

Mercedes sta sviluppando nuovi modelli elettrici, come la nuova generazione della classe C e la GLB, mentre MG lancia la nuova generazione dell’elettrica MG4, che potrebbe essere chiamata Urban in Europa. Nissan, infine, sta insistendo sull’elettrificazione, con la nuova generazione della Leaf e la Juke elettrica.

Omoda, un altro marchio cinese, sta aggiungendo nuovi modelli alla sua gamma, come il SUV compatto Omoda 4 e il più grosso Omoda 7. Opel, invece, sta rinnovando la sua gamma con la nuova Astra e la Corsa, e rilanciando la serie GSE con modelli elettrici.

Peugeot sta concentrando la sua attenzione sulla famiglia 208, con l’interpretazione sportiva dell’elettrica 208 e il restyling della 408. Polestar, marchio nato da Volvo, sta lanciando la nuova grand tourer 5, una berlina sportiva elettrica.

Porsche sta lanciando la nuova Cayenne elettrica, ma non vuole abbandonare i motori termici, e sta considerando di proseguire l’allargamento di motori a benzina elettrificati. Renault sta lanciando la nuova Clio e la Twingo elettrica, mentre Seat sta aggiornando la sua gamma con l’Ibiza e l’Arona.

Skoda sta lanciando il nuovo SUV compatto elettrico Epiq e aggiornando la Fabia, mentre Smart sta sviluppando una nuova piccola elettrica, forse chiamata #2, erede della ForTwo. Subaru sta lanciando la nuova station Outback elettrica, mentre Suzuki sta entrando nell’era elettrica con la nuova elettrica Vitara.

Toyota sta lanciando la nuova generazione della Rav4 e altri modelli, come la piccola Aygo X e la versione elettrica del SUV coupé compatto Ch-r. Volkswagen sta spingendo l’ibrido con la nuova T-Roc e sta entrando nel mercato delle compatte elettriche con la ID.Polo e la ID.Cross.

Volvo sta piazzando il nuovo SUV elettrico EX60 e la XC70 ibrida, mentre Xpeng sta migliorando le prestazioni delle sue SUV elettriche, la G6 e la G9, con nuove batterie che consentono di aumentare la potenza di ricarica.