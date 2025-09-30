16.4 C
Novità Apple TV+ di ottobre, avventure e misteri in arrivo

Da StraNotizie
Novità Apple TV+ di ottobre, avventure e misteri in arrivo

È in arrivo un nuovo mese ricco di novità su Apple TV+. Ad ottobre, la piattaforma di streaming presenterà una serie di uscite interessanti, tra cui animazione, thriller e misteri.

Si inizia il 3 ottobre con Le sorelle Grimm, una serie animata ispirata ai celebri libri di Michael Buckley. La storia segue due sorelle orfane, discendenti dei Fratelli Grimm, che si uniscono per investigare la misteriosa scomparsa dei loro genitori. Ambientate in una città popolata da personaggi delle fiabe, affrontano avventure che mescolano fantasia e insegnamenti per tutte le età.

Nello stesso giorno esce The lost bus, un thriller diretto da Paul Greengrass, con Matthew McConaughey e America Ferrera. Il film, basato su eventi reali, racconta di un incendio devastante in California. La trama segue un autista di scuolabus e un’insegnante che cercano di salvare 22 bambini intrappolati tra le fiamme.

Il 10 ottobre debutta The last frontier, un thriller che presenta Jason Clarke nei panni di uno sceriffo federale in Alaska. La sua tranquilla giurisdizione viene sconvolta da un incidente aereo, liberando detenuti pericolosi. Da quel momento, lo sceriffo inizia a sospettare che l’incidente sia parte di un piano ben orchestrato con conseguenze disastrose.

Infine, il 29 ottobre si conclude il mese con Down cemetery road, un mystery con Emma Thompson e Ruth Wilson. La trama ruota attorno all’esplosione di una casa in un sobborgo di Oxford e alla scomparsa di una ragazza. La vicina Sarah chiede aiuto all’investigatrice privata Zoë, trovandosi coinvolta in una cospirazione inquietante.

Le uscite di ottobre su Apple TV+ includono anche altre produzioni come il ritorno della terza stagione di Loot e il documentario Mr. Scorsese.

