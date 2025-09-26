Novità Android Canary 2509: scoprila in anteprima in Italia

Nella serata di ieri, Google ha rilasciato la nuova build Android Canary 2509 per gli utenti registrati al Canary Release Channel di Android, compatibile con i dispositivi Pixel. Si tratta della quarta versione in anteprima di questo canale, pensata per introdurre novità prima che diventino disponibili per gli utenti del programma Beta.

Anche se il changelog ufficiale non è stato fornito, alcune modifiche interessanti sono state osservate. Questa build, meno stabile rispetto a quelle del canale Beta, è indirizzata soprattutto a sviluppatori e utenti esperti.

Tra le principali novità, troviamo i widget della schermata di blocco, già presenti nella Beta 1 di Android 16 QPR2. Gli utenti possono accedere alle informazioni senza sbloccare il dispositivo, con la possibilità di ridimensionare e spostare i widget. Inoltre, è stata introdotta una nuova funzione di accessibilità chiamata “Riduci gli effetti di sfocatura”, che permette di disattivare gli effetti di sfocatura del design Material 3 Expressive.

Un aggiornamento del kernel è visibile rispetto alla build precedente, ma si segnalano anche bug grafici nelle impostazioni. La sezione “Sicurezza e privacy” ha ripreso un design espressivo, mentre è sparito il contapassi dalla Connessione Salute, una funzione implementata in precedenza.

Infine, Google ha aggiunto descrizioni per alcune impostazioni di sistema, migliorando la chiarezza delle stesse. Rimanendo in attesa di ulteriori aggiornamenti, queste sono le novità principali della build 2509 di Android Canary.